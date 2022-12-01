Арсеній Яценюк на КБФ: Сучасна Росія - загроза світовому порядку. Потрібно демілітаризувати, деімперіалізувати і денацифікувати рф

Він звернувся до міжнародних партнерів: "Ми боремося за вашу безпеку, за вашу свободу, за вашу економіку, за ваш суверенітет”, йдеться на сайті форуму.

“Україна отримує дедалі більше підтримки і допомоги від західного світу. І мій меседж нашим західним друзям полягає в тому, що вкладаючи в Україну, ви робите інвестицію у власну безпеку та оборону. Це найкраща інвестиція в захист вашої батьківщини - підтримка України. Отже, боєприпаси, зброя і навіть, я назвав би - енергетичне озброєння: енергетичні щити, механізми, які допоможуть Україні пережити цю зиму. Це має величезне значення”, - сказав він.

Арсеній Яценюк наголосив на важливості створення спеціального суду, щоб “притягнути до відповідальності військових Росії, російські еліти, тих, хто чинив злочини проти людства та воєнні злочини”: “Аби показати іншим диктаторам у світі, - які зараз пильно слідкують за тим, що відбувається, хто переможе і чим це завершиться, - щоб послати сигнал кожному у світі, хто підтримує автократію і диктатуру, що вони постануть перед відповідальністю.

Це має бути і кримінальна відповідальність, і фінансова. Запроваджені санкції повинні були підсилені, і всі активи Росії повинні бути конфісковані. Росія має відповісти і заплатити за відновлення України”, - наголосив голова КБФ.

“Ми маємо подумати про майбутнє, післязавтра. Який новий світ має виникнути, як ми можемо відновити Україну і зробити її частиною НАТО і Європейського Союзу. І в такий спосіб посилити і НАТО, і ЄС. Як демілітаризувати, деімперіалізувати і денацифікувати Росію. Оскільки сучасна Росія є загрозою світовому порядку. Сучасна Росія є загрозою глобальній демократії і свободі. Як зробити так, щоб ООН стала сильнішою і ефективнішою”, - підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що “новий світовий демократичний порядок” повинен бути здатним захистити наші свободи”: “Щоби всі, хто чинить військові злочини та звірства, були покарані. Порядок, який дасть процвітання і мир усьому світу. І Україна є флагманом у цій новій хвилі нового світу і нової світової структури”.

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