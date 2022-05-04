Артилеристи угруповання військ "Південь" показали, як знищують ворога
Артилеристи "Півдня" знищили колону військ окупантів, які намагалися непомітно просунутись на українській території
Відео угруповання військ "Південь" Збройних Сил України публікує на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Артилеристи угруповання військ "Південь" не дозволять ворогу непомітно пересуватися по українській території та завдавати ударів по місцевому населенню", – додають військові.
Відео можна переглянути за посиланням.
- Станом на 4 травня росіяни втратили в Україні близько 24,5 тис. військових, 2610 бронемашин, 1077 танків, 491 систему артилерії та 303 безпілотники.
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