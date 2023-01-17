Артур Герасимов: "справа ботоферм" тихо померла, тож влада готує нову атаку на опозицію

"Ви пам’ятаєте, як у серпні 2022 року мене було оббріхано, облито брудом відносно якихось так званих ботоферм. Тоді це відбулося з посиланням на Службу безпеки України. Я вирішив завітати і спитати, як йде розслідування? Чи знайшли ці так звані ботоферми, і якщо знайшли, то кому вони належать", – повідомив Герасимов під час включення в ефірі телеканалу "Прямий".

"Яке ж було моє здивування, коли від керівника Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрія Швеця я почув, що Головне слідче управління не має до цього жодного відношення і такого розслідування не веде. Це схоже на інформаційну спецоперацію, яка була здійснена проти опозиції", – переконаний Герасимов.

"Зараз йде війна, і у нас один ворог – це Кремль і Російська Федерація, яка вбиває українців, намагається захопити нашу землю. І ми маємо всі тримати єдність для того, щоб дати відсіч цьому ворогу. Опозиція цю єдність тримає. Але, на жаль, з боку влади атаки на опозицію відбуваються постійно", – констатує народний депутат.

Герасимов, зокрема, нагадав про те, що президент Зеленський скасував присвоєння йому дипломатичного рангу. "Крапку в цьому поставив Верховний Суд, який сказав, що все було зроблено правильно", – констатує Артур Герасимов.

"Далі ці "ботоферми". Але все було зроблено настільки грубо, фальшивка настільки грубо була склепана, що вона розсипалася ще швидше", – зауважує співголова "ЄС".

Він зазначив, що історія з декларуванням завершиться так само нічим: "мені нема за що виправдовуватися, і більше року тому я все детально пояснив НАЗК, і НАБУ про це прекрасно відомо".

"Сьогодні в діяльності правоохоронних органів ми бачимо замість реальної боротьби з корупцією бурхливу імітацію діяльності. Скажіть будь-ласка, ви бачили підозри ключовим фігурантам розкрадання мільярдів гривень з Приватбанку? А чи бачили ви підозри ключовим фігурантам за розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, яка розкрадалася космічними темпами. І в той час ключові фігуранти за повідомленням журналістів спокійно відпочивають на курортах. А чи бачили ви підозри в Дніпрі, коли фітнес-тренер на будівництві доріг освоює мільярди гривень? Це в той час, коли країна воює, і люди останню гривню віддають на українську армію", – обурився Герасимов.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів: сьогодні треба битися з ворогом і битися з реальною корупцією", – резюмує Герасимов.

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