Артур Герасимов: "справа ботоферм" тихо померла, тож влада готує нову атаку на опозицію
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов повідомив журналістам, що Головне слідче управління СБУ не веде розслідування щодо так званих ботоферм, яке гучно анонсувалось у серпні минулого року. Герасимов прибув до СБУ, щоб з’ясувати, що ж відбувається з цією "справою"
"Ви пам’ятаєте, як у серпні 2022 року мене було оббріхано, облито брудом відносно якихось так званих ботоферм. Тоді це відбулося з посиланням на Службу безпеки України. Я вирішив завітати і спитати, як йде розслідування? Чи знайшли ці так звані ботоферми, і якщо знайшли, то кому вони належать", – повідомив Герасимов під час включення в ефірі телеканалу "Прямий".
"Яке ж було моє здивування, коли від керівника Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрія Швеця я почув, що Головне слідче управління не має до цього жодного відношення і такого розслідування не веде. Це схоже на інформаційну спецоперацію, яка була здійснена проти опозиції", – переконаний Герасимов.
"Зараз йде війна, і у нас один ворог – це Кремль і Російська Федерація, яка вбиває українців, намагається захопити нашу землю. І ми маємо всі тримати єдність для того, щоб дати відсіч цьому ворогу. Опозиція цю єдність тримає. Але, на жаль, з боку влади атаки на опозицію відбуваються постійно", – констатує народний депутат.
Герасимов, зокрема, нагадав про те, що президент Зеленський скасував присвоєння йому дипломатичного рангу. "Крапку в цьому поставив Верховний Суд, який сказав, що все було зроблено правильно", – констатує Артур Герасимов.
"Далі ці "ботоферми". Але все було зроблено настільки грубо, фальшивка настільки грубо була склепана, що вона розсипалася ще швидше", – зауважує співголова "ЄС".
Він зазначив, що історія з декларуванням завершиться так само нічим: "мені нема за що виправдовуватися, і більше року тому я все детально пояснив НАЗК, і НАБУ про це прекрасно відомо".
"Сьогодні в діяльності правоохоронних органів ми бачимо замість реальної боротьби з корупцією бурхливу імітацію діяльності. Скажіть будь-ласка, ви бачили підозри ключовим фігурантам розкрадання мільярдів гривень з Приватбанку? А чи бачили ви підозри ключовим фігурантам за розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, яка розкрадалася космічними темпами. І в той час ключові фігуранти за повідомленням журналістів спокійно відпочивають на курортах. А чи бачили ви підозри в Дніпрі, коли фітнес-тренер на будівництві доріг освоює мільярди гривень? Це в той час, коли країна воює, і люди останню гривню віддають на українську армію", – обурився Герасимов.
"Я хочу звернутися до правоохоронних органів: сьогодні треба битися з ворогом і битися з реальною корупцією", – резюмує Герасимов.
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