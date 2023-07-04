Артура Герасимова переобрали віце-президентом комітету і членом Бюро ОБСЄ, – Геращенко
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов переобраний віце-президентом комітету ОБСЄ та членом Бюро організації
Про це повідомила Ірина Геращенко з Ванкувера, де зараз триває сесія ПА ОБСЄ, передає пресслужба ЄС.
"ЕРР подякувала президентці ПА ОБСЄ Маргареті Седерфельт, яка вже завтра залишає цю посаду, за лідерство і зусилля для реформування організації", – написала Геращенко.
"Тим часом вітаємо колегу Артура Герасимова, якого одноголосно переобрали віцепрезидентом другого комітету Асамблеї і членом Бюро організації", – пише співголова "Європейської Солідарності".
"Зробимо все, аби росіян не просто обмежили в правах, а позбавили участі в усіх міжнародних організаціях", – наголошує Ірина Геращенко.
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