Про це повідомила Ірина Геращенко з Ванкувера, де зараз триває сесія ПА ОБСЄ, передає пресслужба ЄС.

"ЕРР подякувала президентці ПА ОБСЄ Маргареті Седерфельт, яка вже завтра залишає цю посаду, за лідерство і зусилля для реформування організації", – написала Геращенко.

"Тим часом вітаємо колегу Артура Герасимова, якого одноголосно переобрали віцепрезидентом другого комітету Асамблеї і членом Бюро організації", – пише співголова "Європейської Солідарності".

"Зробимо все, аби росіян не просто обмежили в правах, а позбавили участі в усіх міжнародних організаціях", – наголошує Ірина Геращенко.