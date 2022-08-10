Асоціація родин захисників Азовсталі готує план для звільнення полонених, - прессекретарка

Про це в ефірі Еспресо заявила прессекретарка асоціації Маріанна Хомерікі.

"Асоціація родин захисників Азовсталі збирається застосовувати міжнародні механізми. Ми зараз готуємо план, який я не можу розголошувати. Звісно, будемо залучати міжнародну спільноту, бо ми бачимо, що, можливо не вистачає якихось важелів, щоб продовжились ці обміни. На жаль, зараз не зрозуміло, коли буде наступний. Будемо залучати і будемо про це повідомляти", - сказала вона.

Представниця наголосила, що асоціація буде звертатися до міжнародних організацій.

"Будемо сподіватися, що і в них вийде щось зробити. В першу чергу, це ООН та Червоний Хрест, бо вони гарантами виходу та безпеки захисників Азовсталі, коли ті виходили. Ми сподіваємось, що вони рано чи пізно будуть виконувати свої зобов'язання та налагодять зв'язок з тією стороною, бо поки він не налагоджений. Це міжнародна організація з міжнародними мандатами, які мають працювати, але вони чомусь не працюють на повну міру. Ми сподіваємось, що рано чи пізно питання зрушиться", - підсумував Хомерікі.