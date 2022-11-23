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Атака на ізраїльський танкер біля узбережжя Оману: ВМС США виявили уламки "шахеда"

23 листопада, 2022 середа
05:52
Світ Shahed-136

Військово-морські сили США виявили уламки іранського дрона-камікадзе "Шахед", який атакував ізраїльський танкер біля узбережжя Оману минулого тижня

Про це повідомляє Sky News.

Аналіз уламків підтвердив, що той самий тип іранського безпілотника, який Тегеран поставив Росії для вторгнення в Україну, використали для нападу на комерційне судно.

Так, 5-й флот ВМС США, що базується у Бахрейні, опублікував подробиці свого розслідування.

У ВМС розповіли, що безпілотник проробив 76-сантиметрову дірку в задній частині корабля, а вибух пошкодив корабельний котел, резервуар для питної води та рятувальний пліт.

"Іранський напад на комерційний танкер, що проходить через міжнародні води, був навмисним, кричущим і небезпечним, оскільки він поставив під загрозу життя екіпажу корабля і дестабілізував безпеку на морі на Близькому Сході", - заявив командувач ВМС США на Близькому Сході віцеадмірал Бред.

Проте Іран відкинув звинувачення у своїй відповідальності.

В останні роки у водах Перської затоки відбувалися напади на танкери, які відбувалися під час загострення регіональної напруги у відносинах з Іраном. Так, у липні 2021 року ймовірна атака безпілотника вразила танкер із нафтопродуктами, яким керує ізраїльська фірма, біля узбережжя Оману. 

  • 15 листопада Ізраїль звинуватив Іран у нападі на танкер Pacific Zircon під ліберійським прапором, яким керує підконтрольна Ізраїлю компанія Eastern Pacific Shipping. Корпус судна отримав незначні пошкодження, але постраждалих людей чи розливу газойлю не було.

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Ізраїль
Іран
безпілотник
США
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