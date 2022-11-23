Про це повідомляє Sky News.

Аналіз уламків підтвердив, що той самий тип іранського безпілотника, який Тегеран поставив Росії для вторгнення в Україну, використали для нападу на комерційне судно.

Так, 5-й флот ВМС США, що базується у Бахрейні, опублікував подробиці свого розслідування.

У ВМС розповіли, що безпілотник проробив 76-сантиметрову дірку в задній частині корабля, а вибух пошкодив корабельний котел, резервуар для питної води та рятувальний пліт.

"Іранський напад на комерційний танкер, що проходить через міжнародні води, був навмисним, кричущим і небезпечним, оскільки він поставив під загрозу життя екіпажу корабля і дестабілізував безпеку на морі на Близькому Сході", - заявив командувач ВМС США на Близькому Сході віцеадмірал Бред.

Проте Іран відкинув звинувачення у своїй відповідальності.

В останні роки у водах Перської затоки відбувалися напади на танкери, які відбувалися під час загострення регіональної напруги у відносинах з Іраном. Так, у липні 2021 року ймовірна атака безпілотника вразила танкер із нафтопродуктами, яким керує ізраїльська фірма, біля узбережжя Оману.

15 листопада Ізраїль звинуватив Іран у нападі на танкер Pacific Zircon під ліберійським прапором, яким керує підконтрольна Ізраїлю компанія Eastern Pacific Shipping. Корпус судна отримав незначні пошкодження, але постраждалих людей чи розливу газойлю не було.

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