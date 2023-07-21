Про це сказав Петро Порошенко в інтерв’ю британському телеканалу GB News.

Він наголосив, що ціллю російських ракетних обстрілів була не лише портова інфраструктура, а й цивільні житлові будівлі, в результаті чого були поранені мирні мешканці та є загиблі.

"Це демонстрація того, що Росія є терористичною державою, і Росія атакує не тільки Україну, Росія атакує і використовує продовольство як зброю та шантажує голодом увесь світ. Країни Африки, країни Близького Сходу, країни Азії зазнали підвищення цін на продукти відразу після того, як Росія перекрила зерновий коридор і атакувала 60 тис. тон, які були підготовлені для відправлення в Китай. Росія почала мінувати акваторію українського порту безконтрольними мінами, які повністю заблокували будь-які комерційні судна у Чорному морі", – зазначив Порошенко.

За його словами, в цій ситуації рішуча відповідь усього світу має бути негайною.

"Росія має отримати абсолютно чіткий меседж. Наприклад, якщо Росія продовжуватиме нападати на портові об’єкти і якщо вони атакуватимуть будь-які цивільні кораблі, оскільки вони заявили, що вони розглядатимуть будь-які цивільні кораблі як військову ціль, ми можемо заблокувати всі російські вантажі через канал Босфор до Середземного моря", – наголосив він.

"Це 50% російського експорту, експорту нафти. Росія повинна зрозуміти, що у нас є інструмент покарати її, і тільки рішучі дії можуть зупинити Путіна. Тому що Путін розуміє лише одну мову, і це не російська чи німецька – це мова єдності всього вільного світу і мова сили. Ми повинні передати це повідомлення Путіну", – підкреслив п’яти’ президент України.

Він також зауважив, що існують варіанти відновлення дії зернових угод.

"Я думаю, що в нашому розпорядженні є кілька інструментів. По-перше, це роль президента Туреччини Ердогана та генерального секретаря ООН Гутерріша. Тепер треба продемонструвати їхню рішучість перед можливим візитом Путіна в Анкару. Я досить оптимістично налаштований, що якщо ми будемо рішучими та єдиними, Ердоган, як і раніше, зможе розблокувати зерновий коридор для українського зернового потенціалу", – переконаний Порошенко.

"Тому що ми експортували за той час, поки діяв зерновий коридор, понад 30 мільйонів тон зерна, врятувавши від голоду мільйони людей. А зараз у нас найбільше падіння. Ми маємо можливості і готові експортувати 50 мільйонів тон. Без цього світовий продовольчий ринок був би дестабілізований. Я сподіваюся, що в серпні ми зможемо вирішити це питання, якщо ми зможемо знайти дієвий інструмент щодо путіна, в тому числі блокування Босфору для російських товарів", – зазначив він.

Що відомо про атаку на Одесу

У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. Він заявив, що окупанти абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

У Мінагрополітики повідомили, що російська атака вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На її відновлення знадобиться не менш як рік.

Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.