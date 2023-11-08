Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Атеш" розвідав новий російський ракетний завод у Москві

"Атеш" розвідав новий російський ракетний завод у Москві

8 листопада, 2023 середа
18:20
Війна з Росією ракетний завод, Москва

У середу, 8 листопада, агентам "Атеш" вдалося розвідати новий ракетний завод у Москві

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Новий ракетний завод росіян розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку "Руднево". Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.

"Відомо, що на території заводу рашисти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО. Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 м від житлових будинків", - пише "Атеш".

Росіяни заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але, за інформацією "Атеш", на заводі вже виробляються ударні БПЛА та компоненти до ракет.

"Тому отримана інформація буде використана для знищення згаданого воєнного об'єкта", - наголосили партизани.

  • 7 листопада експерти Інституту вивчення війни припустили, що росіяни збільшили виробництво своїх високоточних ракет швидше, ніж передбачалось у попередніх прогнозах.
Відео
Росія
російська армія
Військові новини
Читайте також:
Парад ганьби
7 листопада, 2023 вiвторок
"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Білий дім
7 листопада, 2023 вiвторок
Білий дім закликає конгрес підтримати запит Байдена про $11,8 млрд на потреби України
Сенат США
8 листопада, 2023 середа
У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
19:50
Оновлено
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
19:30
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала свій виступ на Australian Open
19:21
Партнерський матеріал
Чорна п'ятниця та безпека: як захистити свої дані під час онлайн-шопінгу
19:18
Оновлено
Чорне море
Росія ракетою Х-31П вдарила по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Є загиблий та поранені
19:18
G7
G7 не розморожуватиме активи РФ, допоки Росія не компенсує збитки Україні
19:14
ЗСУ відбили 54 атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - Генштаб
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 623-го дня війни: ліквідація колаборанта в Луганську та полковників РФ на Арабатській стрілці
18:51
Ексклюзив
Акція за демобілізацію
Чому родини військових вимагають демобілізації
18:20
Ексклюзив
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
"Ерунда война, главное - манёвр": військовий експерт процитував принцип, за яким діє російська армія
18:07
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
"Шукає свій шанс": Шевченко засипав Мбаппе компліментами
18:05
УБД
Рада в першому читанні підтримала законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу УБД
18:00
OPINION
Богдан Данилишин
Українські банки вдвічі прибутковіші за польські
17:58
В Україні видаватимуть сертифікати на вивчення англійської мови: подробиці
17:48
Богдан Єрмохін
Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, який у квітні намагався повернутися в Україну, - Андрющенко
17:43
Пресреліз
Еспресо логотип
Як дивились телеканал "Еспресо" в жовтні: стабільно перші
17:29
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик чітко окреслив, коли хоче битися з Ф'юрі
17:26
Україна ЄС
Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами
17:10
Мірча Луческу
Луческу веде переговори про роботу в румунському "Динамо"
17:04
санкції проти Росії
Золотодобувний, нафтовий та стратегічний сектори РФ: Британія запровадила санкції проти 29 осіб та організацій
16:53
верховна рада
Рада скасувала заочну та вечірню форми навчання в українських вишах
16:51
Словаччина Україна
Словаччина не підтримала надання Україні 14-го пакета допомоги
16:51
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров оголосив список футболістів збірної України, викликаних на матч проти Італії
16:36
обстріл Херсона
РФ з окупованого лівобережжя обстріляла Херсон: поранено чоловіка
16:33
Володимир Сальдо
Суд у Одесі дав колаборанту Сальдо 15 років тюрми за держзраду
16:24
Rockstar Games, GTA, Grand Theft Auto
Rockstar Games анонсувала перший трейлер нової частини GTA
16:23
генератори
На випадок блекаутів: українські медзаклади мають понад 10 тис. генераторів
16:13
Ексклюзив
Загибель помічника Залужного Чистякова
Здивувало, як оперативно у МВС заявили про необережне поводження Частякова з гранатою, - військовий експерт Ступак
16:11
Намагалися вивезти з України компоненти для винищувачів МіГ-29: СБУ затримала трьох людей
16:00
OPINION
Євген Магда
Як генпрокурор Костін влаштовує своє життя в ЄС
15:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:47
фільм "Між нами"
Українська стрічка "Між нами" за перший тиждень прокату зібрала 515 тис. грн
15:42
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall виготовить для ЗСУ 100 тис. боєприпасів до мінометів
15:29
Ексклюзив
На Мелітопольському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - військовослужбовець Бурлик
15:23
книжки
В Україні видаватимуть сертифікати на придбання книжок: хто може отримати
15:16
У ДБР назвали основну версію загибелі помічника Залужного
15:14
погода осінь
Дощ мине, але на сході очікується рвучкий вітер: прогноз погоди на 9 листопада від Наталки Діденко
15:09
Активіст, який зник у Тбілісі, може перебувати в російському СІЗО, - правозахисники
14:41
Дію інтегрували із застосунком Укрзалізниці для боротьби з перекупниками квитків
14:24
Вадим Гутцайт
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав заяву на звільнення
14:12
війна в Україні
Росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, – голова розвідки Естонії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV