"Атеш" розвідав новий російський ракетний завод у Москві

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Новий ракетний завод росіян розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку "Руднево". Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.

"Відомо, що на території заводу рашисти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО. Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 м від житлових будинків", - пише "Атеш".

Росіяни заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але, за інформацією "Атеш", на заводі вже виробляються ударні БПЛА та компоненти до ракет.

"Тому отримана інформація буде використана для знищення згаданого воєнного об'єкта", - наголосили партизани.