"Атеш" розвідав новий російський ракетний завод у Москві
У середу, 8 листопада, агентам "Атеш" вдалося розвідати новий ракетний завод у Москві
Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
Новий ракетний завод росіян розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку "Руднево". Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.
"Відомо, що на території заводу рашисти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО. Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 м від житлових будинків", - пише "Атеш".
Росіяни заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але, за інформацією "Атеш", на заводі вже виробляються ударні БПЛА та компоненти до ракет.
"Тому отримана інформація буде використана для знищення згаданого воєнного об'єкта", - наголосили партизани.
- 7 листопада експерти Інституту вивчення війни припустили, що росіяни збільшили виробництво своїх високоточних ракет швидше, ніж передбачалось у попередніх прогнозах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.65
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе