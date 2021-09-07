Аварія на шахті в ОРЛО: постраждали ще 19 гірників
В результаті обриву каната шахтної кліті крім дев'яти загиблих постраждали ще 19 гірників
Про це повідомила "прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих ЛНР".
"Внаслідок події є жертви і постраждалі ... Організовано штаб з ліквідації аварії", - йдеться в повідомленні.
Тіла загиблих в результаті аварії на шахті "Червоний партизан" вже підняли на поверхню.
Також відомо про 19 травмованих. Їх евакуювали і госпіталізували в травматологічне відділення центральної міської лікарні Свердловська.
- Нагадаємо, що унаслідок обриву каната кліті на шахті в ОРЛО загинули 9 осіб.
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