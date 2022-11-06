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Аварійні відключення електроенергії застосовуватимуть в Києві та ще сімох областях, - Укренерго

6 листопада, 2022 неділя
23:32
війна з Росією Укренерго

В Україні діятимуть як планові, так й аварійні графіки відключення електроенергії через обстріли енергетичної інфраструктури країни 7 листопада

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що найбільших пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Росією зазнали Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська, Полтавська області та столиця України.

Для уникнення аварій, диспетчер обленерго приймає рішення про застосування екстрених заходів.

"З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури", - стверджують в Укренерго.

У енергетичній компанії також наголосили, що коли загроза перенавантаження мереж мине, замість аварійних продовжать діяти графіки погодинних відключень.

"Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено", - додає національна енергетична компанія.

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