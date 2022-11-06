Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що найбільших пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Росією зазнали Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська, Полтавська області та столиця України.

Для уникнення аварій, диспетчер обленерго приймає рішення про застосування екстрених заходів.

"З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури", - стверджують в Укренерго.

У енергетичній компанії також наголосили, що коли загроза перенавантаження мереж мине, замість аварійних продовжать діяти графіки погодинних відключень.

"Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено", - додає національна енергетична компанія.

Станом на 8 серпня 2022 року вартість задокументованих збитків інфраструктури після повномасштабного російського вторгнення становить $110,4 млрд, а сума для відновлення зросла до $188 млрд.

21 жовтня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що російська атака по інфраструктурі України є найбільшою в історії людства, її готували енергетики РФ.

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