Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, сьогодні споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора, чому сприяє потепління.

"Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні", - зазначає Укренерго.

Фахівці нагадали, що внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті атаки 14 січня суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.

Обленерго отримали ліміти споживання на сьогодні.

"Наразі через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській і Черкаській областях України", - зазначили в Укренерго.

17 січня в ДТЕК повідомляли про "надзвичайно високий дефіцит" на Дніпропетровщині.

Також ДТЕК зазначав, що в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

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