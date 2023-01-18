Аварійні відключення світла застосовано в Дніпропетровській, Київській і ще шести областях, - Укренерго
Станом на ранок 18 січня через перевищення лімітів аварійні відключення світла застосовано в Дніпропетровській, Київській, Житомирській і ще п'яти областях
Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, сьогодні споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора, чому сприяє потепління.
"Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні", - зазначає Укренерго.
Фахівці нагадали, що внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті атаки 14 січня суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.
Обленерго отримали ліміти споживання на сьогодні.
"Наразі через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській і Черкаській областях України", - зазначили в Укренерго.
- 17 січня в ДТЕК повідомляли про "надзвичайно високий дефіцит" на Дніпропетровщині.
- Також ДТЕК зазначав, що в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.
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