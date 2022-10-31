Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

"Загалом по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня", - наголосив він.

При цьому президент підкреслив, що дефіцит генерації все ще зберігається, тому важливе ощадливе споживання електрики.

"Стабілізаційні обмеження мають тривати", - додав він.

30 жовтня секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на підконтрольній уряду України території Запорізької області 31 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. 31 жовтня на Харківщині також розпочнуться віялові відключення електроенергії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb