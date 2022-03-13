Авдіївка залишилась без тепла після обстрілу коксохімічного заводу
Російські війська здійснили обстріл Авдіївського коксохімічного заводу, у результаті місто залишилося без опалення
Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі групи "Метінвест".
"13 березня Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що в результаті обстрілу на заводі зупинилася ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.
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