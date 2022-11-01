Авіація ЗСУ за добу завдала 22 удари, уражено 19 місць зосередження техніки й озброєння росіян
За добу, 1 листопада, авіація ЗСУ завдала 22 удари, уражено 19 місць зосередження техніки й озброєння росіян, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.
У повідомленні також йдеться, що на різних напрямках українські ППО збили два БпЛА типу “Орлан-10” та шість ударних дронів “Шахед-136”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.
Також, за уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Окрім того, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 - пораненими.
- Протягом доби, 1 листопада, окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів і здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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