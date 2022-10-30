Авіація ЗСУ за добу завдала 5 ударів по ворогу, а артилерія знищила один пункт управління росіян
За добу 30 жовтня авіація ЗСУ завдала по ворогу 5 ударів. Своєю чергою артилерія знищила один пункт управління росіян
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Повідомляється, що авіація Сил оборони завдала по ворогу 5 ударів, з яких один - по району зосередження озброєння та військової техніки, два - по взводних опорних пунктах, а також ще два - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.
Також, підрозділами ракетних військ і артилерії за поточну добу було уражено один пункт управління російських окупантів.
- За добу, 30 жовтня, окупанти завдали понад 30 обстрілів з РСЗВ, 3 ракетних та 1 авіаційний удар, під вогнем опинились більш ніж 15 населених пунктів.
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