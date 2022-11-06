Авіація ЗСУ завдала понад 18 ударів, було уражено 17 районів зосередження особового складу та техніки
За добу, 6 листопада, авіація ЗСУ завдала понад 18 ударів, було уражено 17 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки та позицію ППО росіян
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також повідомляється, що українська протиповітряна оборона збила 3 дрони противника.
Українськими ракетними військами й артилерією було уражено 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.
- За добу, 6 листопада, окупанти завдали 3 авіаційні, 3 ракетні удари та понад 5 обстрілів з РСЗВ. Під обстріли попали населені пункти 5 областей.
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