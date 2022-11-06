Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що українська протиповітряна оборона збила 3 дрони противника.

Українськими ракетними військами й артилерією було уражено 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

За добу, 6 листопада, окупанти завдали 3 авіаційні, 3 ракетні удари та понад 5 обстрілів з РСЗВ. Під обстріли попали населені пункти 5 областей.

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