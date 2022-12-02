Авто, станції Starlink та дрони: що Parimatch передав ЗСУ на фронт у листопаді

Українські захисники у найгарячіших точках фронту отримали 20 швидкісних і всюдихідних автомобілів, 10 станцій супутникового інтернет-зв'язку Starlink, супутникові телефони, тепловізори, дрони та важливі для БПЛА запчастини.

Враховуючи складні погодні умови і, як наслідок, додаткові випробування для українських військових, компанія також передала на передову 170 буржуйок, 31 електрогенератор і зарядні станції. І на додаток – утеплений одяг і важливі елементи військової амуніції.

“Яких би складних наслідків від ракетного терору цивільні та інфраструктурні об'єкти не зазнавали, українське суспільство та бізнес були, є і будуть надійним тилом для своїх захисників. Ми не тільки продовжимо знаходити потрібні нашій армії технології й забезпечувати її всім необхідним. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб примножувати та масштабувати цю допомогу ”, – наголосила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Від початку повномасштабного вторгнення Parimatch надав понад 296 млн гривень на допомогу Україні, основна частина — на потреби ЗСУ.