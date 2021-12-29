Автомат чи механіка: відсьогодні у посвідченні водія з'явиться нова відмітка

Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС.



Відмітка зазначається у графі 12 водійського посвідчення у вигляді коду "78". За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою. Зміни не стосуються тих водіїв, яким посвідчення водія видали раніше.



У відомстві зазначили, що наразі в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окулярів) на посвідченні водія розміщені коди, які теж використовуються у європейському посвідченні водія.



Крім цього, теоретичний іспит, який громадянин складає успішно у сервісному центрі МВС, відтепер чинний не три місяці, а два роки.

Нагадаємо, 13 листопада МВС повідомило, що у грудні у водійських правах в Україні з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач.