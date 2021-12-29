Автомат чи механіка: відсьогодні у посвідченні водія з'явиться нова відмітка
У середу, 29 грудня, в Україні у посвідченні водія з'явилася відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач
Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС.
Відмітка зазначається у графі 12 водійського посвідчення у вигляді коду "78". За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою. Зміни не стосуються тих водіїв, яким посвідчення водія видали раніше.
У відомстві зазначили, що наразі в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окулярів) на посвідченні водія розміщені коди, які теж використовуються у європейському посвідченні водія.
Крім цього, теоретичний іспит, який громадянин складає успішно у сервісному центрі МВС, відтепер чинний не три місяці, а два роки.
- Нагадаємо, 13 листопада МВС повідомило, що у грудні у водійських правах в Україні з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе