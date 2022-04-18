"Азов" просить світових лідерів про гумкоридор з Маріуполя для цивільних, мертвих і поранених

Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опубліковане у Telegram "Азов".



"Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями", - зазначив Прокопенко.

Нагадаємо, що російські окупанти завдають ударів по Азовсталі, де ховаються цивільні, надважкими авіабомбами.