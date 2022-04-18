"Азов" просить світових лідерів про гумкоридор з Маріуполя для цивільних, мертвих і поранених
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян та поранених і загиблих бійців
Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опубліковане у Telegram "Азов".
"Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями", - зазначив Прокопенко.
- Нагадаємо, що російські окупанти завдають ударів по Азовсталі, де ховаються цивільні, надважкими авіабомбами.
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