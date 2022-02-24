АЗС почали обмежувати продаж пального в одні руки
Українські мережі автозаправок почали обмежувати продаж пального в одні руки. Видаватимуть до 20 літрів.
Про це повідомляють мережі WOG і OKKO.
"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб та служб критичної інфраструктури наша компанія вирішила обмежити обсяг заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів – це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто", – йдеться в повідомленні мережі ОККО.
Таке ж повідомлення оприлюднила компанія WOG
Зазначають, що транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури заправлятимуться позачергово.
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