Бачимо передумови до втрати ініціативи росіян, - військовий аналітик Левін
Ігаль Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, зазначив, що ініціатива завжди у руках того, хто наступає, і тому саме він вирішує, де буде бити, куди ворогу перекидати резерви та коли битва почнеться
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дійсно, є передумови до того, що росіяни втрачають ініціативу. Це означає на тактичному рівні, що ЗСУ мають успіхи та проводять наступи, а росіяни втрачають ініціативу. Тому, що ініціатива завжди у руках того, хто наступає", - підкреслив військовий аналітик.
Ігаль Левін зауважив щодо важливості переходу у контрнаступ, який є не тільки поверненням територій, бо території можна повернути різними шляхами, а це з військової точки зору утримання ініціативи, тому що саме той, хто наступає і вирішує, де буде бити, куди ворогу перекидати резерви та коли битва почнеться.
"Все більше і більше новин, які ми чуємо про контрнаступальні дії ЗСУ, безсумнівно позитивні. Ще два-три місяці тому такого не було, і це говорить про тенденції того, що у росіян вичерпуються сили. Також свіжий звіт британської розвідки підтверджує, що російській армії бракує піхоти та живої сили", - додав Левін.
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