Бачимо передумови до втрати ініціативи росіян, - військовий аналітик Левін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Дійсно, є передумови до того, що росіяни втрачають ініціативу. Це означає на тактичному рівні, що ЗСУ мають успіхи та проводять наступи, а росіяни втрачають ініціативу. Тому, що ініціатива завжди у руках того, хто наступає", - підкреслив військовий аналітик.



Ігаль Левін зауважив щодо важливості переходу у контрнаступ, який є не тільки поверненням територій, бо території можна повернути різними шляхами, а це з військової точки зору утримання ініціативи, тому що саме той, хто наступає і вирішує, де буде бити, куди ворогу перекидати резерви та коли битва почнеться.



"Все більше і більше новин, які ми чуємо про контрнаступальні дії ЗСУ, безсумнівно позитивні. Ще два-три місяці тому такого не було, і це говорить про тенденції того, що у росіян вичерпуються сили. Також свіжий звіт британської розвідки підтверджує, що російській армії бракує піхоти та живої сили", - додав Левін.

30 липня Інститут вивчення війни зазначив, що контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський переконаний, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України є неминучим

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