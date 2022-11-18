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Головна війна з Росією Бачити все і вдень, і вночі: Parimatch забезпечив ЗСУ військовою оптикою

Бачити все і вдень, і вночі: Parimatch забезпечив ЗСУ військовою оптикою

18 листопада, 2022 п'ятниця
13:59
війна з Росією

За 9 місяців повномасштабної війни бренд Parimatch забезпечив Збройні Сили України військовою оптикою загальною вартістю 19 мільйонів гривень. Найбільше компанія надіслала військовим тепловізорів і приладів нічного бачення

Оптика відіграє значущу роль у зоні бойових дій – допомагає сконструювати оптимальну логістику ближнього бою на передовій. Через відносну вразливість і високу вартість, оптичні прилади постійно мають попит серед військових на лінії фронту. 

З перших днів війни Parimatch системно закуповує і відправляє українським захисникам сучасну оптику у найгарячіші напрямки фронту. А саме, тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі та далекоміри. 



“Коли компанія займається тиловим забезпеченням армії, вона з перших вуст знає та розуміє найважливіші потреби захисників на передовій. Військова оптика на ряду з амуніцією, автівками й БПЛА – завжди в пріоритеті. Це очі армії, які допомагають їм досягати поставлених цілей. У цій спільній меті – якнайшвидше відновити територіальну цілісність України – наша підтримка буде тільки зростати й посилюватися”, – заявила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine. 

Компанія продовжує щодня працювати у режимі технологічного підсилення захисників України. А днями Parimatch став новим офіційним партнером UNITED24 – відтепер компанія надаватиме гучну медійну підтримку міжнародним зборам на потреби ЗСУ, залучаючи світових зірок спорту.

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ЗСУ
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