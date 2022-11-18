Бачити все і вдень, і вночі: Parimatch забезпечив ЗСУ військовою оптикою

Оптика відіграє значущу роль у зоні бойових дій – допомагає сконструювати оптимальну логістику ближнього бою на передовій. Через відносну вразливість і високу вартість, оптичні прилади постійно мають попит серед військових на лінії фронту.

З перших днів війни Parimatch системно закуповує і відправляє українським захисникам сучасну оптику у найгарячіші напрямки фронту. А саме, тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі та далекоміри.







“Коли компанія займається тиловим забезпеченням армії, вона з перших вуст знає та розуміє найважливіші потреби захисників на передовій. Військова оптика на ряду з амуніцією, автівками й БПЛА – завжди в пріоритеті. Це очі армії, які допомагають їм досягати поставлених цілей. У цій спільній меті – якнайшвидше відновити територіальну цілісність України – наша підтримка буде тільки зростати й посилюватися”, – заявила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Компанія продовжує щодня працювати у режимі технологічного підсилення захисників України. А днями Parimatch став новим офіційним партнером UNITED24 – відтепер компанія надаватиме гучну медійну підтримку міжнародним зборам на потреби ЗСУ, залучаючи світових зірок спорту.