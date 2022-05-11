Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз ми не знаємо точної кількості українців, які були примусово депортовані до Росії. Сама Росія повідомляє, що на їхню територію було вивезено понад 1 млн українців. В Росії українці знаходяться в різних умовах. Настільки мені відомо, багато українців виїхали до родичів, або знайомих з Росії. Однак, є люди, які потрапляють до російських таборів. Цих людей росіяни вивозять на Далекий Схід", - розповів Казанський.

Казанський також додав, що багато українців намагаються повернутись до України. За його словами, їм це вдається повернутись через країни Європи.

"Є українці, які намагаються виїхати з Росії і їм це вдається. Тобто, я хочу сказати, що багато чого залежить від людей. Хтось принципово не хоче їхати з Росії й має надію, що отримає роботу там. Проте є й ті, хто є більш рішучий та намагається виплутатись з ситуації. Українці виїжджають через країни Європи назад до України. Зараз багато різних випадків. Люди пережили жахіття і є деморалізовані. Тому до кожного окремого випадку потрібно підходити індивідуально", - додав Казанський.