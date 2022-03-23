Банк Crédit Agricole припинив роботу в РФ і створив фонд солідарності з українцями, постраждалими від війни, на суму 10 млн євро
Французький банк Crédit Agricole припинив працювати в РФ, підтримує своїх українських співробітників і створив фонд солідарності з українцями, які постраждали від війни Росії проти України
Про це заявила пресслужба Crédit Agricole.
"З початку конфлікту Група припинила нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність в Росії. Група зв’язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, що надає Crédit Agricole на місцевому рівні, які діятимуть у найближчі тижні", - ідеться в повідомленні.
Крім того, у банку зазначили, що з початку війни пріоритетом стало забезпечення фінансами й обладнанням 2400 українських співробітників.
Для працівників, які переїхали через воєнні дії, організували роботу в польському банку Crédit Agricole. Їм допомагають із проживанням і праевлаштуванням.
"Для потреб працівників та українців, які постраждали від війни, створено фонд солідарності в розмірі 10 млн євро", - додали в банку.
- Нагадаємо, хакери Anonymous дали 48 годин на припинення роботи в РФ компаніям, які цього ще не зробили
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