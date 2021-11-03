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Банки уклали 1 тис. договорів за програмою доступної іпотеки на загальну суму понад 860 млн грн

3 листопада, 2021 середа
14:28
Економіка іпотека

Українські банки уклали 1 тис. договорів за державною програмою "Доступна іпотека під 7%" на загальну суму 864,4 млн грн

Про це повідомляє Урядовий портал.

За інформацією Міністерства фінансів, на сьогодні у рамках державної програми "Доступна іпотека" підписано 1 тис. кредитних договорів на загальну суму 864,36 млн грн. Загалом банки отримали 1240 заявок на загальну суму 1,4 млрд грн.

За словами голови ради Фонду розвитку підприємництва Юрія Драганчука, на цьому тижні має бути підписано ще більше іпотечних договорів.

"Крім того, кількість кількість звичайних іпотечних кредитів у поточному році збільшилась майже втричі порівняно з минулими роками. Це говорить про відновлення іпотечного ринку, який, фактично перебував у "замороженому" стані після кризи 2008 року", - цитує пресслужба слова Драганчука.

Він додав, що уряд нещодавно прийняв зміни для більшого залучення учасників до програми "Доступна іпотека 7%" і "Доступні кредити 5-7-9%".

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Мінфін
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