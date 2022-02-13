Байден пообіцяв Зеленському: США разом із союзниками швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії
Ввечері у неділю, 13 лютого 2022 року, як і було заявлено попередньо, мала місце телефонна розмова американського та українського президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського
Про що йшлося, конкретизовано у пресрелізі Білого дому, передає Еспресо.TV.
"Президент Джозеф Байден-молодший розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", - наголошує американська сторона.
"Лідери двох країн погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України", - підсумовують у Білому домі.
- Нагадаємо, учора, 12 лютого Путін мав телефонні розмови щодо України з американським і французьким президентами Джо Байденом та Емманюелем Макроном.
- Бесідою з Байденом він залишився невдоволений.
- Сьогодні, 13 лютого, до Путіна публічно й, до того ж, в достатньо різній формі звернувся Франк-Вальтер Штайнмаєр, вдруге обраний президентом Німеччини.
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