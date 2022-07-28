Baykar безкоштовно надасть Україні "байрактар", на який зібрали гроші поляки
Турецька компанія Baykar передасть БПЛА "Байрактар" Україні безкоштовно. Зібрані у Польщі кошти на нього підуть на гуманітарну допомогу
Про це інформує ініціатор збору коштів журналіст Славомір Сєраковський.
Він оприлюднив у дописі лист від ради директорів компанії Baykar, у якому ті були захоплені спільною роботою та завзяттям поляків.
"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності, і ми робимо пропозицію. У рамках вашої кампанії ми безкоштовно передамо українцям дрон Bayraktar TB2, щоб вони якнайкраще захищали свою Батьківщину. І ми будемо слідкувати за тим, як українські благодійні організації спрямують зібрані кошти на цілі зміцнення України. Ми прагнемо, щоб ця пропозиція і ця кампанія допомогли у порятунку життів невинних українців у такі важкі часи. Ми молимося, щоб ці часи якнайшвидше закінчилися", - йдеться у повідомленні.
Усі 22 500 000 злотих (приблизно $4 790 049), які зібрали поляки, спрямують на гуманітарну допомогу Україні.
Надлишок із зібраної суми планують передати їх до фонду ЗСУ, яким керує Національний банк України. Сума складає 1 800 000 злотих (понад $300 000). До кінця тижня, коли збір остаточно завершиться, ця сума може ще зрости.
Загалом фінансова підтримка від поляків становить приблизно 50 000 000 злотих (близько $10 644 555).
У акції взяли участь 217 000 поляків та полячок, а також майже 1000 білорусок і білорусів.
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