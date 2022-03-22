БЕБ ініціює націоналізацію вагонів російського підприємства

Про це Бюро повідомило на своєму сайті.



У ході перевірки співробітники БЕБ виявили 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу загальною вартістю $1,16 млн (понад 35 млн гривень в еквіваленті), які належать одному з російських підприємств. Наразі вони перебувають у Мукачевому (Закарпатська область).



"Зазначена інформація направлена до Фонду Державного Майна України та Укрзалізниці. На даний час, за ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації цього майна", – йдеться в повідомленні.



Крім того, у Івано-Франківську співробітники Бюро виявили 2 залізничні вагони, якими на адресу одного з підприємств також доставлялися паливно-мастильні матеріла з російської федерації. Після підтвердження власника, Бюро ініціюватиме питання їх примусового вилучення.



Нагадаємо, у Британії можуть націоналізувати дочірню компанію Газпрому.

