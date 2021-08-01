Бельгія подарує Україні корабель
Бельгія безкоштовно передасть Україні дослідницьке судно для вивчення Чорного і Азовського морів
Про це сьогодні, 1 серпня 2021 року, заявив очільник українського уряду Денис Шмигаль, інформує Еспресо.TV.
На цьому тижні Україна уклала з Бельгією Меморандум про взаєморозуміння в сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів.
Згідно з домовленостями, бельгійська сторона безкоштовно передасть дослідницьке судно "Бельгіка" з унікальним вбудованим обладнанням.
"Це дасть змогу посилити екологічний моніторинг морів та здійснювати незалежний моніторинг рибних запасів, геологічну розвідку морського дна тощо. Бельгія також запросить українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт у Північному морі", - зазначив Шмигаль.
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