Відео оприлюднено на каналі Bellator на YouTube.

У ролику Амосов розповідає про початок війни, свою участь у бойових діях та звільнення його рідного Ірпеня від окупантів навесні 2022 року. Коментарі чемпіона супроводжуються кадрами вибухів та зруйнованих українських міст.

Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона американця Логана Сторлі. Бій відбудеться 25 лютого у Дубліні.

Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав Тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.

Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.

Bellator вважається другим за престижністю промоушеном MMA у світі після UFC.