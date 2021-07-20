Без членства України в ЄС забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо, - Кулеба

Про це повідомляє "РБК-Україна".



"Йдеться про безпеку регіону, про безпеку Європи. Ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн в Європейському союзі забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо", - сказав Кулеба.



За його словами, все більше країн в ЄС теж починають думати в рамках цієї парадигми.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і президентка Молдови Мая Санду схвалили декларацію Батумського саміту. Країни можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.