Без членства України в ЄС забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що без членства України, Грузії та Молдови в ЄС не можна гарантувати повноцінну безпеку Європи
Про це повідомляє "РБК-Україна".
"Йдеться про безпеку регіону, про безпеку Європи. Ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн в Європейському союзі забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо", - сказав Кулеба.
За його словами, все більше країн в ЄС теж починають думати в рамках цієї парадигми.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і президентка Молдови Мая Санду схвалили декларацію Батумського саміту. Країни можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.
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