Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, – Міненерго

Про це повідомляє Міненерго.



Відомо, що близько 170 тисяч споживачів підключено до електропостачання 20 березня у Харківській області. Загалом за минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тисячі споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях. Станом на 20 березня відновлено газопостачання 6182 споживачам.



"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів. Знеструмлено – понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів", – пишуть в Міненерго.



ОЕС України продовжує працювати в синхронній зоні з енергетичними системами державами-членами Європейського Союзу ENTSO-E.

При цьому, всі чотири діючі атомні електростанції України працюють стабільно.

Нагадаємо, синхронізація Об‘єднаної енергосистеми України з європейською ENTSO-E матиме незначний вплив на ціни на вітчизняному ринку електричної енергії.