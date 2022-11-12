Без нових обстрілів взимку відключення світла будуть на тому ж рівні, без колапсу, - експерт з енергетики Омельченко
Взимку в Україні будуть постійні відключення світла, але це не переросте в тотальний колапс по всій країні
Про це в ефірі Еспресо заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
"Якщо будуть нівельовані російські обстріли чи вони значно зменшаться і посилиться ППО, то очікувати якогось колапсу недоречно. Я очікую, що взимку рівень відключень світла буде залишатися приблизно на тому ж рівні, який ми маємо. У центрі України можуть бути більше відключень, бо ворог б'є туди, щоб відрізати Київ від світла. Буде базовий варіант - будуть постійні відключення взимку, але це не переросте в тотальний колапс по всій Україні", - вважає експерт.
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8 листопада голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів.
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