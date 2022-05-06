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Без світла залишаються близько 820 населених пунктів України, - виконавчий директор ДТЕК Сахарук

6 травня, 2022 п'ятниця
12:00
війна з Росією без електрики леп

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК повідомив про відновлення живлення у населених пунктах Київщини та про постійні роботи у знеструмлених районах Донеччини

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Виконавчий директор ДТЕК повідомив про активні відновлювальні роботи у знеструмлених районах України, де відбувалися та продовжуються активні бойові дії.

Дмитро Сахарук повідомив: "На 5 травня в Україні залишаються 820 населених пунктів без світла, це десь 680 тисяч абонентів. Найбільша кількість споживачів без електроенергії у Харківській області - 170 тисяч та Луганській області становить приблизно 120 тисяч населення".

Виконавчий директор компанії зазначив, що на Київщині зараз відбувається завершальна стадія відновлення живлення після звільнення території.

"Наприклад, вчора ми заживили понад 2 тисяч споживачів, зараз залишається близько 13 тисяч без світла. На початку звільнення у нас було 170 тисяч споживачів без світла, це понад 500 населених пунктів. На сьогодні відновили живлення у більшості районів Київщини, продовжуємо працювати у Гостомелі, Ірпені, Бучі, Романівці та на інших прилеглих територіях"- розповів Сахарук.

Також представник ДТЕК повідомив про активну роботу по відновленню живлення на підстанції, що забезпечує роботу насосів, які викачують воду між річкою Ірпінь та Київським водосховищем. Це необхідно, щоб ліквідовувати затоплення у с.Демідові та с.Козаровичах Вишгородського району, де у березні була зруйнована гребля між р.Ірпінь та Київським водосховищем.

"На жаль, таку динаміку ми не можемо показувати по Донеччині, там йдуть активні бойові дії. Дуже багато знеструмлених районів: Лиманський, Авдіївський, Маріїнський, Торецький, Високовасилівський; там ми щодня заживлюємо близько 10 тисяч і близько 10 тисяч споживачів втрачають електрику" – розказав виконавчий директор компанії,

Дмитро Сухарук додав, що повномасштабне відновлення струмопостачання на Донеччині  можливе тільки після припинення бойових дій.

  • Раніше, станом на 1 травня голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомляв, що без світла на Київщині залишилося  майже 20 тис. осель
  • Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай звітував, що Луганська область вкотре без світла: росіяни обстріляли Кремінську електропідстанцію

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ДТЕК
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