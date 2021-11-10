Кредити онлайн без фото: на що звертати увагу

Масове зубожіння населення викликало великий попит на кредитування, проте, оформлення банківського кредиту вимагає тривалого часу й великого пакету документів, що підтверджують платоспроможність клієнта.



Так виникли мікрофінансові організації (МФО), які швидко заповнили вільну нішу мікрокредитування на лояльних умовах. Оформити кредит онлайн у МФО можна за наявності паспорта та ідентифікаційного коду. Жодних документів, що підтверджують платоспроможність клієнта, надавати не треба. Тому кредитування в МФО набуло небаченого розмаху, а кількість нових МФО стала зростати з кожним роком у геометричній прогресії.

Як працюють МФО?

Проблема підставних кредитів