Кредити онлайн без фото: на що звертати увагу
Світова фінансова криза, що вибухнула в 2008 році, стала причиною погіршення фінансової стабільності практично всіх пересічних громадян
Масове зубожіння населення викликало великий попит на кредитування, проте, оформлення банківського кредиту вимагає тривалого часу й великого пакету документів, що підтверджують платоспроможність клієнта.
Так виникли мікрофінансові організації (МФО), які швидко заповнили вільну нішу мікрокредитування на лояльних умовах. Оформити кредит онлайн у МФО можна за наявності паспорта та ідентифікаційного коду. Жодних документів, що підтверджують платоспроможність клієнта, надавати не треба. Тому кредитування в МФО набуло небаченого розмаху, а кількість нових МФО стала зростати з кожним роком у геометричній прогресії.
Як працюють МФО?
Проте, останнім часом діяльність МФО була приведена у відповідність до чинного законодавства. Кожна кредитно-фінансова організація має оформити відповідну ліцензію Національного Банку України та відповідати певним стандартам. Наприклад, у МФО не можна оформити кредит під 0%. Саме з цієї причини багато МФО з метою залучення клієнтів оформлюють перший кредит не під 0, а під 0,01%, що фактично одне й те саме, але з юридичної точки зору фінансова установа не порушує чинне законодавство.
Ще одним обов'язковим моментом, який мають виконувати МФО, є ідентифікація клієнта з відеозв'язку. Ця процедура прописана законом і була введена в 2020 році, після всесвітньої пандемії коронавірусу, коли багато банківських операцій було дозволено у віддаленому режимі. Щоб оформити кредит у кредитно-фінансовій установі, клієнт повинен пройти перевірку своєї особи, під час якої співробітник звіряє особу клієнта з фотографією у його паспорті.
Проблема підставних кредитів
Ця вимога є обов'язковою, оскільки останнім часом почастішали прецеденти, коли шахраї оформляють підставні кредити на сторонніх осіб. Згідно з наявною статистикою, до поліції щомісяця надходять близько 70 заяв про підставні кредити. Як правило, у всіх цих випадках шахраї тим чи іншим чином отримали доступ до персональної інформації клієнта, купивши або прикравши якісні скани документів.
Витік персональної інформації можливий або через відкриті джерела в Інернеті, або через несумлінних співробітників установ, які мають доступ до персональної інформації клієнтів. У будь-якому з цих випадків, коли шахрай отримав потрібні документи, йому відкриваються широкі перспективи оформлення онлайн кредиту. Тому, кредит онлайн без фото зараз не видасть жодна кредитно-фінансова організація, яка дорожить своєю репутацією.
Оформляючи кредит онлайн з надання фото, клієнт може бути впевнений у безпеці угоди, оскільки відеоідентифікація позичальника суттєво знижує ризик оформлення підставного кредиту у режимі онлайн.
Щоб мінімізувати ризик оформлення підставного кредиту, необхідно дуже уважно та дбайливо ставитися до зберігання персональної інформації, не передавати свої документи до рук осіб, які не уповноважені працювати з такого виду інформацією.
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