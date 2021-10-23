Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо "вагнерівців"
Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", нардеп "СН" Мар'яна Безугла на брифінгу в комітетах ВРУ відмовилася відповідати на запитання журналістки телеканалу "Прямий" Анни Дзьоби з приводу зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера"
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи будуть допитані на ТСК всі учасники наради у президента 24 липня минулого року, де обговорювалася спецоперація, на яке перший раз Безугла не відповіла, нардепка підкреслила: "Ви вже задавали питання, при всій повазі. Ви вже задали кілька запитань".
На заперечення Дзьоби про те, що журналіст може ставити будь-яку кількість запитань, голова комісії заявила: "Давайте все-таки проводити брифінг у рамках інтелектуального розподілу".
Присутні журналісти підтвердили, що не проти того, щоб колега з "Прямого" ставила свої запитання. На що Безугла відповіла, що буде зачитувати запитання, які їй передали активісти, і показала кілька аркушів А4 формату. Представники преси обурилися з цього приводу, заявивши, що це не їхні запитання.
"Панове, є питання? Спасибі", - сказала голова ТСК, ігноруючи слова Дзьоби, яка продовжувала запитувати про зрив спецоперації.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
- Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
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