Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо "вагнерівців"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи будуть допитані на ТСК всі учасники наради у президента 24 липня минулого року, де обговорювалася спецоперація, на яке перший раз Безугла не відповіла, нардепка підкреслила: "Ви вже задавали питання, при всій повазі. Ви вже задали кілька запитань".

На заперечення Дзьоби про те, що журналіст може ставити будь-яку кількість запитань, голова комісії заявила: "Давайте все-таки проводити брифінг у рамках інтелектуального розподілу".

Присутні журналісти підтвердили, що не проти того, щоб колега з "Прямого" ставила свої запитання. На що Безугла відповіла, що буде зачитувати запитання, які їй передали активісти, і показала кілька аркушів А4 формату. Представники преси обурилися з цього приводу, заявивши, що це не їхні запитання.

"Панове, є питання? Спасибі", - сказала голова ТСК, ігноруючи слова Дзьоби, яка продовжувала запитувати про зрив спецоперації.

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