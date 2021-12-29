Біланівський ГЗК подарував автомобіль для амбулаторії Новогалещинської територіальної громади

Цього разу для амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Нова Галещина був переданий автомобіль Renault Duster. Вартість транспортного засобу склала 600 тисяч гривень.



"Автомобіль необхідний перш за все для своєчасного надання допомоги неселенню, оскільки територіальна громада включає в себе і досить віддалені населені пункти. При виборі машини ми врахували ключові параметри: повний привід та економний дизельний двигун" - прокоментував Юрій Химич, генеральний директор ТОВ "Біланівський ГЗК".



Головний лікар Новогалещинської АЗПСМ Олександр Щепаченко відмітив системність в підтримці медицини громади з боку Ferrexpo: "За декілька останніх років коштом комбінату відремонтували значну частину кабінетів та коридор, виконали зовнішнє утеплення, наповнили заклад меблями та обладнанням. Стосовно автомобіля: хоча ми й зазначали раніше, що потребуємо його, але сьогодні для нас це все одно приємна несподіванка. Такий подарунок дасть нам змогу закрити значну частину потреб. Дуже вдячні Біланівському ГЗК за допомогу та підтримку, бо це дає змогу медицині Новогалещинської громади функціонувати на високому рівні".



Амбулаторія разом з пʼятьма ФАПами обслуговує чотири тисячі жителів Новогалещинської територіальної громади. До цього часу лікарі користувались одним авто ВАЗ 2107. Новий автомобіль не тільки дозволить підвищити швидкість надання послуг, а й стане в пригоді в непогоду та дозволить потрапити до віддалених домоволодінь, де немає асфальтованої дороги.



Загалом в період з 2017 року Біланівським ГЗК було вкладено в Новогалещинську амбулаторію близько 2 млн. гривень. Наразі завершується ремонт ще 10 кабінетів амбулаторії та плануються роботи на наступний 2022 рік.



Довідка про компанію:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, використовуваних у виробництві стали. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.



