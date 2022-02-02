Білий дім більше не вживатиме слово "неминуче" стосовно можливого вторгнення Росії в Україну
У середу, 2 лютого, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США більше не вживатимуть слово "неминучий", коли говоритимуть про оцінку можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки воно надсилає хибний сигнал
Про це вона сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Я використовувала це (слово "неминучий", - ред.) одного разу і думаю, що інші користувалися ним, після чого ми припинили застосовувати його, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, який ми не збиралися надсилати, ніби ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - сказала Псакі.
Прессекретарка додала, що у більшості випадків вона говорила фразу про те, що Росія "може вдатися до вторгнення в будь-який момент". І це, за її словами, залишається актуальним і досі, адже США невідомо, чи прийняв Путін рішення про вторгнення.
- Нагадаємо, під час пресконференції 1 лютого Псакі повідомила, що у разі потреби президент США Джо Байден готовий взяти участь у врегулюванні ситуації навколо України.
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