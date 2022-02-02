Білий дім більше не вживатиме слово "неминуче" стосовно можливого вторгнення Росії в Україну

Про це вона сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я використовувала це (слово "неминучий", - ред.) одного разу і думаю, що інші користувалися ним, після чого ми припинили застосовувати його, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, який ми не збиралися надсилати, ніби ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - сказала Псакі.



Прессекретарка додала, що у більшості випадків вона говорила фразу про те, що Росія "може вдатися до вторгнення в будь-який момент". І це, за її словами, залишається актуальним і досі, адже США невідомо, чи прийняв Путін рішення про вторгнення.



Нагадаємо, під час пресконференції 1 лютого Псакі повідомила, що у разі потреби президент США Джо Байден готовий взяти участь у врегулюванні ситуації навколо України.