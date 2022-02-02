Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Білий дім більше не вживатиме слово "неминуче" стосовно можливого вторгнення Росії в Україну

Білий дім більше не вживатиме слово "неминуче" стосовно можливого вторгнення Росії в Україну

2 лютого, 2022 середа
22:57
Світ Білий Дім

У середу, 2 лютого, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США більше не вживатимуть слово "неминучий", коли говоритимуть про оцінку можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки воно надсилає хибний сигнал

Про це вона сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Я використовувала це (слово "неминучий", - ред.) одного разу і думаю, що інші користувалися ним, після чого ми припинили застосовувати його, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, який ми не збиралися надсилати, ніби ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - сказала Псакі.

Прессекретарка додала, що у більшості випадків вона говорила фразу про те, що Росія "може вдатися до вторгнення в будь-який момент". І це, за її словами, залишається актуальним і досі, адже США невідомо, чи прийняв Путін рішення про вторгнення.
 

   

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
Суспільство
Білий дім
Джен Псакі
війна з Росією
російська агресія
США
вторгнення в Україну
Читайте також:
Олександр Трухін
Автор Віталій Портников
2 лютого, 2022 середа
Віталій Портников: За обман доведеться відповідати
Наталка Діденко
1 лютого, 2022 вiвторок
Україну накриють морози, рвучкий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко
Джордж Камбосос
2 лютого, 2022 середа
На цьому крапка: Абсолютний чемпіон в категорії Ломаченка розповів, з ким планує провести наступний бій
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.19
    Купівля 28.19
    Продаж 28.47
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
2 лютого
23:45
Буркіна-Фасо - Сенегал
Визначився перший фіналіст Кубка африканських націй
22:55
Ексклюзив
"Вбачаємо в цьому пряму спробу захопити академію": викладач "Могилянки" анонсував протести студентів під Міносвіти через невизнання виборів президента ЗВО
22:36
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
22:35
транзит
Білорусь забороняє транзит нафтопродуктів із Литви з 7 лютого
22:25
#Savemohylyanka: українці запустили флешмоб на підтримку Квіта і визнання результатів виборів у "Могилянці"
22:08
Україні слід збільшити кількість гравців на ринку електроенергії, - Хабатюк
21:28
Військове розгортання РФ біля українського кордону та в окупованому Криму: супутники Maxar показали нові знімки російської техніки
21:19
Марлос
Грав за збірну України з відкритим серцем, - екслідер "Шахтаря" Марлос
21:13
Олександр Трухін
"Мені соромно. У стані шоку я наговорив багато дурниць": Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо "вимагатимуть команда і ситуація"
21:13
Ексклюзив
Перемовини між РФ та Україною неможливі, порядки денні країн розходяться в кожному пункті, - експерт
21:01
Путін призначив Поклонську на посаду заступника голови Росспівробітництва
20:48
Артем Шабанов
"Динамо" продало захисника в Угорщину за 700 тис. євро
20:47
Путін
Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей
20:32
Інфографіка
Михайло Зварич
Стараємось не згадувати політичну ситуацію, у нас спортивний принцип, - гравець збірної України з футзалу про матч проти Росії
20:19
Руслан Стефанчук
Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента "Могилянки"
20:14
Ексклюзив
"Інтелектуальна деградація": член ради громадського контролю БЕБ про поведінку Трухіна після ДТП
20:07
АЕС
Україна забезпечена паливом для атомних електростанцій на півтора року, – експерт
19:59
Андрій Лунін
У Луніна з'явився шанс ще раз зіграти за "Реал" у цьому сезоні
19:59
Під офісом телеканалу "НАШ" у Києві пройшла акція протесту: активісти вимагали введення санкцій та його закриття
19:42
МВФ
МВФ підтримає країни, на які негативно вплине можливе відключення РФ від SWIFT
19:34
"Динамо" - "Реал Мурсія"
"Динамо" відіграло два голи та здобуло вольову перемогу у матчі з сербами на других зборах
19:31
Ексклюзив
Партія "Слуга Народу" за 2 роки в Раді не продемонструвала готовність реально очищатися, - Совсун про скандали з депутатами
19:13
росія хакер
У США вважають, що Росія може використовувати кібератаки як частину плану з дестабілізації та вторгнення в Україну
19:00
ЛНР
Хотів побачити дружину та дітей: СБУ затримала гранатометника "ЛНР", який втік на підконтрольну Україні територію
18:59
Усман Дембеле
Вклали багато грошей, але тепер ми розчаровані, - президент "Барселони" відкрито розкритикував чемпіона світу, якого женуть з клубу
18:55
На Кіровоградщині внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинула одна людина, ще троє постраждало
18:40
Матео Касьєрра
"Динамо" знайшло в Росії нового форварда для Луческу, - ЗМІ
18:39
Придбав амфетамін і канабіс, щоб збувати в місті: в Одесі поліція затримала 21-річного молодика
18:38
Танення льодовикового щита Гренландії за 20 років підвищило рівень світового океану на 1,2 сантиметра
18:31
Українські євреї
Українські євреї закликали Німеччину до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ
18:25
Сергій Квіт
МОН оголосило новий конкурс на посаду президента Могилянки, переможець виборів Квіт планує звернутися до суду
18:22
Сергій Кузьміних
НАБУ опублікувало запис розмови нардепа-"слуги" Кузьміних, підозрюваного в отриманні хабаря
18:18
Ексклюзив
Сергій Фурса
Зростання цін продовжиться, це проблема економіки світу на найближчі роки, - інвестбанкір Фурса
18:15
кіберполіція
Завдав понад 8 млн грн збитків: на Івано-Франківщині будуть судити державного реєстратора
17:58
Інфографіка
збірна України, футзал
Україна - Росія: де та коли дивитись півфінал Євро-2022 з футзалу
17:56
Швейцарія
Уряд Швейцарії скасував низку карантинних обмежень в країні: що дозволили
17:51
Українська антарктична експедиція збільшила склад через кліматичні зміни
17:40
Ексклюзив
Денис Монастирський
ДТП з Трухіним: Рада може не підтримати можливу відставку Монастирського, адже колектив "слуг" боїться втратити владу, - політексперт
17:32
Окупант сепар
Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: обстріляли з безпілотника пункт пропуску "Гнутове" й позиції ООС поблизу Талаківки
17:25
пункт масової вакцинації
Уряд ухвалив план COVID-вакцинації на 2022 рік
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV