Білий дім може спростити отримання віз "високоосвіченим росіянам", щоб послабити РФ, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що одна з пропозицій полягає в тому, щоб скасувати правило, згідно з яким російські фахівці, які подають заяву на отримання робочої візи, вже повинні мати роботодавця. Таке спрощення буде застосовуватися до громадян Росії, які отримали ступінь магістра або доктора наук у галузі технологій, інженерії чи математики у США або за кордоном.

Представник Ради національної безпеки при Білому домі підтвердив, що мета такого кроку полягає в тому, щоб послабити високотехнологічні ресурси країни-агресора у короткостроковій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії у довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.

У США вважають, що Володимиру Путіну не вистачає молоді та засобів для війни проти України. Саме тому Росія може зазнати поразки

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