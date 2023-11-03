Білий дім попередив про необхідність зменшити пакети допомоги Україні
У Білому домі попередили, що кошти у фондах з підтримки України вичерпані, залишилися обмежені ресурси
У Білому домі попередили, що кошти у фондах з підтримки України вичерпані, залишилися обмежені ресурси
Про це у п’ятницю, 3 листопада, сказала на пресбрифінгу на борту президентського літака речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.
"Сьогоднішнє оголошення (нового пакета допомоги, – ред.) вичерпало залишки коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України", – зазначила вона.
Карін Жан-П’єр додала, що адміністрація США наразі має певні запаси для виділення допомоги Києву в межах президентських повноважень. За її словами, США зменшують обсяги пакетів, щоб задовольняти термінові потреби ЗСУ в майбутньому, а також розширити здатність підтримувати Україну "впродовж якомога довшого періоду".
Речниця Білого доку також укотре закликала конгрес США ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України.
- США у п'ятницю, 3 листопада, надали Україні новий пакет військової допомоги на 125 мільйонів доларів: до нього увійшла протитанкова зброя, артилерійські снаряди та боєприпаси для NASAMS і HIMARS
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