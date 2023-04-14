Про це Владислав Гераскевич написав у twitter.

За словами скелетоніста, уряд країни продовжує знищувати український спорт.

"Мінмолодьспорт вважає, що повна відсутність українських команд та будь-яких представників України на міжнародних спортивних аренах дорівнює недопущення російської пропаганди у середовищі міжнародної спортивної спільноти. Хоча очевидно, що це повна протилежність", - написав Гераскевич.

Спортсмен заявив, що якщо українські представники відсутні на змаганнях, то Україна повністю звільняє міжнародні спортивні майданчики та дає можливість представникам Росії просувати свої наративи та пропаганду.

"Це білий прапор із боку українського спорту. У цьому випадку набагато дієвіше приїжджати на змагання та робити протести, давати інтерв'ю ЗМІ, чинити тиск на організаторів змагань та чинити опір поширенню російських наративів", - ідеться у повідомленні.

Ця можливість, вважає спортсмен, була знищена пунктами "2" та "3" у наказі Міністерства молоді та спорту.

"Пункт "4" у наказі - про "здійснення моніторингу можливої участі спортсменів з Росії та/або з РБ у міжнародних змаганнях". Але при цьому забули додати пункт про роботу з усунення представників Росії і, звичайно ж, забули розробити стратегію роботи в цьому напрямку. Також забули написати про виключення російських представників із МОК, які весь цей час перебувають у різних комісіях МОК. І звичайно ж, забули написати про санкції до Позднякова (пропагандист, полковник армії Росії, глава НОК Росії і екс-бізнес-партнер Гутцайта)", - написав Гераскевич.

За словами спортсмена, увесь рік, поки атлети Росії та Білорусі були усунені в олімпійських видах, вищезгадані особи працювали та просували свої наративи серед осередків МОК.

"Бездіяльність та некомпетентність. Старі схеми та нові корупційні скандали" - це одне з можливих сьогоднішніх гасел Мінмолодьспорту та НОК України під керівництвом Гутцайта", - написав Гераскевич.