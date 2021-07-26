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Рейс із Мінська до Анталії полетів у Москву через "позаштатну ситуацію" на борту

26 липня, 2021 понедiлок
11:44
Світ Белавіа

26 липня після години польоту літак "Белавиа" подав аварійний сигнал в небі над Білгородською областю

Про це повідомляє БелТА.

Літак білоруської авіакомпанії "Белавиа", який прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. В даний момент він прямує в аеропорт Воронежа, де проведе екстрену посадку.

У авіадиспетчерської службі підтвердили сигнал лиха на борту Boeing 737. За попередньою інформацією, на борту лайнера сталася нештатна ситуація.

"Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку в Воронежі. Зараз літак швидко знижується", - заявили в диспетчерській службі.

Оновлено.

Борт "Белавиа" буде сідати в московському аеропорту "Домодєдово".

Літак, який раніше спрямували до Воронежа, перенаправили в "Домодєдово" для більш оперативного вирішення технічних проблем. На борту спрацював датчик несправності тиску.

В літаку знаходиться 207 осіб, включаючи екіпаж.

Відомо, що літак з бортовим номером EW-455PA надійшов в парк авіакомпанії лише п'ять років тому. До цього він ніде не експлуатувався.
 

Росія
сигнал
Воронеж
аварійна посадка
Белавіа
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