Більша частина з них придатна: Defense Express про ATACMS, які США можуть пустити на брухт

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Є заяви, що США можуть утилізувати велику кількість ATACMS, десь близько 1100 ракет старих типів М39 і М39А, термін придатності яких вже виходить, і вони мають поступово утилізовуватися. Але на їх утилізацію також потрібні гроші. І простіше передати ці ракети Україні та здійснити утилізацію на полі бою, вирішивши завдання, які наразі існують. Ці ракети могли б бути використані у широкому спектрі завдань. Такий аргумент вже висувається в інформаційному просторі. Обговорення в політичному середовищі буде на нашу користь", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, Україна раніше вже отримувала частину з цих ракет у рамках першої передачі ATACMS, які вже застосовувалися.

"Це ракети з можливістю завдання ударів на відстані до 165 км. Вони оснащені потужною бойовою частиною, майже в 900 кг. Не виникає сумнівів, що більша частина з них придатна. Звісно, що можливі різні ступені зносу ракет. Усе залежить від зарядів двигунів, і умов зберігання. Американці знімають ці ракети у плановому порядку для того, щоб не дійти до краю, коли ракета може являти загрозу для тих, хто їх застосовує. Фахівці мають визначати ступінь придатності", - додав Рябих.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією. Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі. 15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України. Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги. 21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул. 29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні

4 січня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, якщо конгрес США не ухвалить бюджет підтримки України - військову допомогу доведеться зупинити, однак адміністрація президента робитиме все для того, щоб українці отримували озброєння.