Про це Наталія Кличко повідомила в Instagram.

Колишня дружина та мати трьох дітей мера Києва Віталія Кличка Наталія повідомила, що починає нову сторінку свого життя.

"У наступних декілька днів ви побачите зміну мого імені на усіх моїх акаунтах у соціальних мережах та медіа. Протягом останніх 25 років багато хто з вас знали мене як Наталію Кличко, і лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я - Наталія Єгорова. Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і розпочати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям", - написала Наталія.

Вона уточнила, що "з повагою і гордістю" залишає ім'я Наталії Кличко, та додала, що її цілі, життєва позиція, життєві цінності залишаються незмінними.

"Я завжди допомагала і буду допомагати і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує, - діти та жінки. Я й надалі буду голосом для тих, у кого його забрали, і для тих, хто не може сьогодні говорити за себе. Я продовжуватиму нести Світло, Добро і Любов у цей божевільний світ. І я буду прагнути з кожним наступним кроком ставати кращою версією себе", - зазначила колишня дружина київського міського голови та підписалась як Наталія Єгорова.

У середині серпня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що розлучився з дружиною Наталією після 25 років шлюбу

Коментуючи новину про розлучення, Наталія подякувала Віталію Кличку за 25 років у шлюбі

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