Про це з посиланням на інсайдерів пише The Daily Mail.

Джерела стверджують, що зірка Голівуду та топ-модель "проводять багато часу разом". Знаменитості познайомились лише місяць тому. Уже тоді ходили чутки про їхній роман, але зараз інсайдери припускають, що стосунки зірок серйозніше, ніж здавалось спочатку.

Читайте також: 8 цікавих фактів із життя Бреда Пітта

31-річна Емілі Ратаковскі молодша за Бреда Пітта на 27 років. Вона лише на 10 років старша за первістка Джолі і Пітта Меддокса. До речі, топ-модель зараз переживає процес розлучення з кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом.

"Вони проводять багато часу разом", - сказав інсайдер сайту.

Інше джерело натомість зазначає: "Друзі не впевнені, чи це серйозно. Здається, вони не "зустрічаються" офіційно".

Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно розлучились 12 квітня 2019 року.

Розлучення видалось складним для обох зірок, Пітт називав його в коментарях ЗМІ "жахливим"

При розлученні батьків лише старший син Меддокс підтримав матір, якому Джолі вирішила залишити весь свій спадок

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb