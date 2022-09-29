Більше не самотній: Бред Пітт закрутив з молодшою на 27 років за нього моделлю
Популярний голівудський актор Бред Пітт, який пережив складне розлучення з Анджеліною Джолі, та американська топ-модель і актриса Емілі Ратаковскі почали зустрічатися
Про це з посиланням на інсайдерів пише The Daily Mail.
Джерела стверджують, що зірка Голівуду та топ-модель "проводять багато часу разом". Знаменитості познайомились лише місяць тому. Уже тоді ходили чутки про їхній роман, але зараз інсайдери припускають, що стосунки зірок серйозніше, ніж здавалось спочатку.
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31-річна Емілі Ратаковскі молодша за Бреда Пітта на 27 років. Вона лише на 10 років старша за первістка Джолі і Пітта Меддокса. До речі, топ-модель зараз переживає процес розлучення з кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом.
"Вони проводять багато часу разом", - сказав інсайдер сайту.
Інше джерело натомість зазначає: "Друзі не впевнені, чи це серйозно. Здається, вони не "зустрічаються" офіційно".
- Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно розлучились 12 квітня 2019 року.
- Розлучення видалось складним для обох зірок, Пітт називав його в коментарях ЗМІ "жахливим"
- При розлученні батьків лише старший син Меддокс підтримав матір, якому Джолі вирішила залишити весь свій спадок
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