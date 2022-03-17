Більшість чоловіки: понад 320 тис. українців повернулися додому від початку повномасштабної війни, - прикордонники
Понад 320 тис. українців перетнули кордон на в'їзд в Україну з початку повномасштабного російської агресії, повідомила Державна прикордонна служба
Про це відомство розповіло в Telegram.
Понад 320 тис. громадян України, більшість з яких чоловіки, повернулися додому з початку відкритої збройної агресії Росіі проти України.
"Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди", - цитує відомство одного із українців, який прибув із Польщі на Батьківщину допомагати побратимам.
- Нагадаємо, на кордоні у бейбі-боксі автомобіля виявили дорослого чоловіка "ухилянта".
- 30-річний киянин з паспортом дружини вдавав із себе жінку, щоб виїхати з України.
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