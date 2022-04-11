Більшість людей з підконтрольної частини Донеччини евакуювалась, - голова ОВА

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Я сьогодні цілий день курсував по всіх великих містах, громадах і питав щодо кількості евакуйованих, причини послаблення темпів евакуації. Більша частина населення виїхала. Але ми маємо бути ще ефективнішими, ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу", - розповів Кириленко.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про високу вірогідність спроби російських окупантів прорвати українську оборону на Луганщині й Донеччині.