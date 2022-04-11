Більшість людей з підконтрольної частини Донеччини евакуювалась, - голова ОВА
Більша частина цивільного населення Донецької області евакуювалася через можливий наступ армії РФ
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Я сьогодні цілий день курсував по всіх великих містах, громадах і питав щодо кількості евакуйованих, причини послаблення темпів евакуації. Більша частина населення виїхала. Але ми маємо бути ще ефективнішими, ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу", - розповів Кириленко.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про високу вірогідність спроби російських окупантів прорвати українську оборону на Луганщині й Донеччині.
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