Більшість українських портів зачинена, залізниця внесла зміни в графіку, – Мінінфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Telegram.



Зазначається, що відбувається координація з військовими.



В Міністерстві зауважили, що, як і раніше, більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.



"Станом на 12:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями", - йдеться у повідомленні.



Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.



Потяги до Харкова досі зупинено, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано.



"Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено. Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано.

Із Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців. Компанія готує ще вагони. Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні", - зазначає Мінінфраструктури.



Українське небо наразі залишається закритим.



Наразі більша частина портів закрита, координуємось з військовими. Жодних пошкоджень портової інфраструктури немає.

Нагадаємо, що червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин.

МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин з РФ відповідно до норм міжнародного права.