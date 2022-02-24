Більшість українських портів зачинена, залізниця внесла зміни в графіку, – Мінінфраструктури
Наразі в Україні більша частина портів закрита, жодних пошкоджень портової інфраструктури немає
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Telegram.
Зазначається, що відбувається координація з військовими.
В Міністерстві зауважили, що, як і раніше, більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.
"Станом на 12:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями", - йдеться у повідомленні.
Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.
Потяги до Харкова досі зупинено, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано.
"Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено. Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано.
Із Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців. Компанія готує ще вагони. Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні", - зазначає Мінінфраструктури.
Українське небо наразі залишається закритим.
Наразі більша частина портів закрита, координуємось з військовими. Жодних пошкоджень портової інфраструктури немає.
- Нагадаємо, що червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин.
- МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин з РФ відповідно до норм міжнародного права.
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