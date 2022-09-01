Більшості росіян заборонять в’їзд в Естонію "протягом тижнів", – глава МЗС Рейнсалу
Естонія прагне вже протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на її територію
Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів у коментарі Reuters.
"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", – зазначив він.
За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.
"Я б украй привітав рішення найближчими днями, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", – додав Рейнсалу.
- Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами. Але кордон з балтійською країною продовжують перетинати росіяни з візами, виданими іншими державами ЄС.
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