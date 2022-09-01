English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Більшості росіян заборонять в’їзд в Естонію "протягом тижнів", – глава МЗС Рейнсалу

Більшості росіян заборонять в’їзд в Естонію "протягом тижнів", – глава МЗС Рейнсалу

1 вересня, 2022 четвер
13:22
Світ Естонія

Естонія прагне вже протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на її територію

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів у коментарі Reuters.

"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", – зазначив він.

За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

"Я б украй привітав рішення найближчими днями, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", – додав Рейнсалу.

  • Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами. Але кордон з балтійською країною продовжують перетинати росіяни з візами, виданими іншими державами ЄС. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Естонія
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
31 серпня, 2022 середа
Горбачов помирає на тлі війни
Джо Байден
31 серпня, 2022 середа
Байден відреагував на смерть Горбачова
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
1 вересня, 2022 четвер
Ми чітко розуміємо, що коїться в голові у Лукашенка. Подоляк оцінив ймовірність наступу з Білорусі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.25
  • EUR
    Купівля 39.44
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 вересня
13:29
Ексклюзив
карта Запоріжжя
Градус протистояння підвищився у Запорізькій області, ворог дуже сильно окопався подвійним кільцем оборони, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
13:25
Задимленість у Києві
Гасять пожежі в екосистемах: у МВС пояснили причину задимленості й неприємного запаху в Києві й області
13:19
Зібрання Всесвітньої ради церков
Асамблея Всесвітньої Ради церков не проголосувала за позбавлення РПЦ членства, - священник ПЦУ
13:04
Bayraktar Байрактар
Румунія хоче купити у Туреччини 18 "байрактарів" на 300 млн євро
13:02
Листівки від "Жовтої стрічки" в Херсоні
Не отримувати паспорт РФ і не ходити на "референдум": активісти "Жовтої стрічки" в Херсоні розклеїли нові листівки-застереження
12:38
Ексклюзив
Портрет Путіна з воєнних фото
На Балканах є дві критичні точки - Косово та Боснія і Герцеговина, - експерт-балканіст Гелетій
12:36
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув з візитом до Києва
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув з візитом до Києва
12:29
на фото: СБУ
Інформував ворога про переміщення ЗСУ: СБУ викрила агента ФСБ на Сумщині
12:22
На Запоріжжі росіяни протягом доби зруйнували 17 цивільних об'єктів
12:13
Ексклюзив
На фото українські біженці у Франції
Після закінчення війни міграційні процеси в Україні посилюватимуться, - експерт із міжнародного працевлаштування Воскобойник
11:58
Шихалі Шихалієв
В Україні ліквідували російських майора та старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
11:56
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Демілітаризація ЗАЕС - єдина гарантія ядерної безпеки для України та Європи, - Кулеба
11:48
Зеленський
Українці зроблять все, щоб європейці жили вільно: Зеленський звернувся до поляків у річницю початку Другої світової війни
11:47
окупанти евакуація
Окупанти обстріляли евакуаційний конвой у Василівці, - мер Мелітополя
11:22
Едгар Ринкевич
"Історія повторюється": глава МЗС Латвії провів паралелі між нападом Гітлера на Польщу та РФ на Україну
11:21
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: загинуло 380 дітей, іще понад 736 отримали поранення
11:15
ЄС Україна
Україна передала ЄС ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу"
11:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Можливостей 3-го армійського корпусу армії РФ не буде достатньо, щоб змінити ситуацію на фронті, - Згурець
10:58
Ексклюзив
Кулеба
Війни проти Грузії та України більш ніж достатньо, щоб заборонити візовий режим ЄС з Росією, - Кулеба
10:58
ЗСУ знищили
У британській розвідці розповіли, як застосування ЗСУ ракет HARM створить проблеми для РФ
10:46
Віцепрезидента ЛУКОЙЛу Равіля Маганова знайшли мертвим під вікнами московської лікарні
10:41
Дніпропетровщина
У Нікопольському районі росіяни з "градів" обстріляли будинки, ліцей, селищну раду й поранили людину
10:30
суд
Суд ув'язнив на 9 років агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 1 вересня: вартість долара, євро і злотого в Україні
10:18
Місія МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл з боку РФ, - Reuters
10:06
Обережно - фейк!
ЗСУ "обстрілюють натовським озброєнням ЗАЕС", а діти на окупованих територіях "обирають російську мову для навчання": нові фейки від роспропаганди
09:59
Вбитий росіянин
В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів, - офіцер ЗСУ Штефан
09:47
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок, - Енергоатом
09:45
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
РФ за добу втратила близько 450 військових, 23 танки, гелікоптер і два дрони, - Генштаб ЗСУ
09:31
Миколаївка, школа
Російські окупанти обстріляли Миколаївщину: за добу пошкоджено понад 40 будинків, школу та адмінбудівлю
09:19
Обстріл Донеччина - ілютрація
На Донеччині росіяни протягом доби вбили 5 цивільних і ще 12 поранили
09:12
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Мені боляче від цих Катєрін у наших містах, російських попів з автоматами
09:04
Ексклюзив
Окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район
Зранку Нікополь знову був під обстрілами ворога, - в.о. голови райради Бичков
08:59
Зеленський
Знання стало нашою зброєю, адже "знати" й "захищати" завжди йдуть поруч, - Зеленський привітав школярів і студентів із початком нового навчального року
08:55
Тайвань літак
Тайвань обіцяє контратакувати, якщо Китай увійде на її територію
08:53
Запорізька АЕС
Росіяни обстрілюють заздалегідь погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, - очільник ОВА
08:41
Ексклюзив
Зеленодольська громада, Криворізький район
Цієї ночі лунали вибухи у Зеленодольській громаді Криворіжжя, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
08:39
Ракетний удар
РФ завдала ракетного удару по Одещині з території тимчасово окупованого Криму
08:36
окупанти рф
Ворог намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
08:10
Ексклюзив
Михайло Басараб
Російсько-українська війна стала початком перезавантаження центрів впливу на європейському континенті, - політолог Басараб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV