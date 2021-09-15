Біля адмінмежі з Кримом десантники провели навчання зі знешкодження диверсантів
Українські десантники відпрацювали питання знешкодження диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в урбанізованій місцевості на адмінмежі з окупованим Кримом
Про це повідомляє сайт Міноборони.
"За задумом навчань, неподалік з адміністративним кордоном з тимчасово окупованою територією АР Крим місцевим населенням виявлені пересування декількох озброєних груп чоловіків. До місця події негайно вирушив підрозділ зі складу резерву нашого угрупування військ", - розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами командувача, під час навчань велику увагу командування приділяло як етапу планування, так і організації взаємодії не лише між підпорядкованими підрозділами угрупування військ, а й іншими складовими безпеки та оборони, що сприяли у пошукових діях.
"Набутий в ході проведення операції Об'єднаних сил бойовий досвід, допоміг військовослужбовцям швидко включитися в роботу. Командир визначив кожному командиру підрозділу його маневр та, переконавшись, що всі усвідомили своє бойове завдання, завдання своїх підлеглих, а також місце в бойовому порядку, дав команду на початок операції", - сказав Наєв.
За словами командувача, на сьогодні подібні навчання є вкрай актуальними та важливими, адже здебільшого виконання завдань відбувається саме в урбанізованій місцевості.
"Саме виходячи з цих умов та ефективно використовуючи наявне озброєння під час планування та проведення операції, насамперед були враховані питання збереження життя цивільного населення й важливих об'єктів інфраструктури", - наголосив Наєв.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе