Біля адмінмежі з Кримом десантники провели навчання зі знешкодження диверсантів

Про це повідомляє сайт Міноборони.



"За задумом навчань, неподалік з адміністративним кордоном з тимчасово окупованою територією АР Крим місцевим населенням виявлені пересування декількох озброєних груп чоловіків. До місця події негайно вирушив підрозділ зі складу резерву нашого угрупування військ", - розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.



За словами командувача, під час навчань велику увагу командування приділяло як етапу планування, так і організації взаємодії не лише між підпорядкованими підрозділами угрупування військ, а й іншими складовими безпеки та оборони, що сприяли у пошукових діях.



"Набутий в ході проведення операції Об'єднаних сил бойовий досвід, допоміг військовослужбовцям швидко включитися в роботу. Командир визначив кожному командиру підрозділу його маневр та, переконавшись, що всі усвідомили своє бойове завдання, завдання своїх підлеглих, а також місце в бойовому порядку, дав команду на початок операції", - сказав Наєв.



За словами командувача, на сьогодні подібні навчання є вкрай актуальними та важливими, адже здебільшого виконання завдань відбувається саме в урбанізованій місцевості.



"Саме виходячи з цих умов та ефективно використовуючи наявне озброєння під час планування та проведення операції, насамперед були враховані питання збереження життя цивільного населення й важливих об'єктів інфраструктури", - наголосив Наєв.

